Çin’den ABD’ye Kore sorununda ortak çaba çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi. Şi Jinping, görüşmede ilgili tüm tarafların, Kore Yarımadası sorununda zorlukla elde edilen yumuşama eğiliminin korunması ve görüşmelerin yeniden başlaması için uygun koşulların oluşturulması yönünde ortak çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Şi Jinping, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılmasının ve bölgedeki barış ve istikrarın korunmasının tüm taraflarına çıkarına uygun olduğuna vurgu yaptı. Çinli lider, ayrıca soruna makul bir çözüm getirilmesi için Washington dahil olmak üzere uluslararası toplumla birlikte çaba harcamaya hazır olduklarını belirtti.

Telefon görüşmesinde, Kuzey Kore sorununda Çin’in rolüne büyük önem atfettiklerini söyleyen Trump, bu konuda Pekin ile iletişim ve koordinasyonu kuvvetlendireceklerini ifade etti.

Ekonomik ve ticari ilişkiler de gündeme geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasındaki görüşmede, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler de ele alındı. Şi Jinping, Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişiminin iki ülke ve iki halkın çıkarına olduğu gibi, uluslararası toplumun da ortak arzusu olduğunu söyledi. Çinli lider, Donald Trump’a iki ülkenin ekonomik ve ticari konuları piyasaları karşılıklı olarak açmak ve işbirliği pastasını büyütmek suretiyle uygun şekilde çözmek için yapıcı tedbirler uygulaması gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmede, Çin ile farklı düzeylerdeki işbirliğini güçlendirmeyi arzuladıklarını belirtti. Ayrıca Trump, pragmatik işbirliğini genişleterek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari sorunları uygun yollardan ele almayı istediklerini ifade etti.

Cenk Özkömür