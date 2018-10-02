Çin'den ABD'ye provokasyon suçlaması !

İki ülkeye ait muhrip savaş gemilerinin, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaların civarında karşı karşıya geldikleri açıklanmıştı. ABD Pasifik Donanması'ndan yapılan açıklamada, Çin'e ait muhriplerin manevraları “saldırgan ve güvensiz” olarak nitelendirilmişti.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, USS Decatur'un Çin'e ait adaların karasularına izinsiz şekilde girdiği, Çin'e ait Luyang tipi muhribin bölgeye gönderilerek, ABD'li destroyeri uzaklaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, “Çin gemisi, hızla eyleme geçerek, ABD'li gemiye dair kontrolleri hukuka uygun şekilde gerçekleştirdikten sonra gemiden söz konusu suları terk etmesini istedi” ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, USS Decatur'un Çin karasularına girişi “provokasyon” olarak nitelenirken, Çin'in egemenliğini kararlılıkla koruyacağına da vurgu yapıldı.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan da Washington yönetimine tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Hua Chunying, ABD'nin eylemlerinin bölgesel istikrarı baltalayacağını belirtti. Sözcü, “ABD'yi yanlış davranışını düzeltmeye, Çin-ABD ilişkilerine, bölgesel barış ve istikrara zarar vermemek için provokasyonlarına son vermeye çağırıyoruz” dedi.

ABD gemisi, Nansha (Spratly) Adaları ve ona bitişik sularda “seyrüsefer serbestisi” talimleri adı altında devriye gezileri yapıyor. Çin ise bu girişimleri egemenlik ihlali olarak değerlendirerek, ABD'yi provokasyon yapmakla suçluyor.

Pekin, söz konusu adaların ve kayalıkların tamamının kendisine ait olduğunu savunurken, Vietnam, Filipinler ve Tayvan ile bu konuda ihtilaflar yaşıyor.

Cenk Özkömür

