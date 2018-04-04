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Çin’den ABD’ye yeni misilleme

ABD’nin Çin mallarına ek gümrük vergisi getirme kararına karşı Çin, ABD’den ithal edilen ürünlere yeni ek tarifeler uygulayacağını açıkladı.

Çinden ABDye yeni misilleme

04 Nisan 2018 14:30

Çin, 106 ABD ürününe daha yüzde 25 ek tarife uygulayacağını bildirerek, ürünlerin listesini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin’in görüşmelere açık olduğunu belirterek, ABD ile yan yana görüşme ve müzakere fırsatının kaçırıldığını söyledi.

Geng, Çin’in tarife planını duyurmadan önce gazetecilere verdiği demeçte, "ABD tarafı Çin’i küçümseyici bir şekilde tehdit etmemeli. Çin’i tehdit ve sindirme yoluyla yola getirmeye yönelik herhangi bir girişim asla başarılı olmaz. Bu sefer de olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Çin’den ithal edilen bazı ürünlere yeni gümrük vergisi getiren bir karara imza atmıştı. Kararla birlikte, Çin’e 10 farklı sektörde 50 milyar dolardan fazla ek gümrük vergisi getirilecek ve Çin’den ithal edilen 100’den fazla ürün karardan etkilenecekti. Trump’ın kararına karşı Pekin de harekete geçmiş; Çin misilleme olarak, ABD’den ithal edilen 128 ürüne ek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.  

 

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