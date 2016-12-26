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Çin'den alım heyeti Türkiye’ye geliyor

Yılda yaklaşık 3,5 milyar dolarlık şekerleme ithalatı yapan Çinli alıcılar 29 Aralık-2 Şubat tarihleri arasında Türkiye’ye geliyor.


26 Aralık 2016 14:08

Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu’nun (ŞTG) davetlisi olarak gelen 24 kişilik alıcı heyet, Türk şekerleme tesislerini gezecek ve birebir görüşmelerde bulunacak. ŞTG Başkanı Hidayet Kadiroğlu, “Yakın bir geçmişe kadar bizim alıcılarımız Çin’e giderdi. Şimdi biz Çinlileri getiriyoruz. Yılbaşından bu yana Çin’de Sial China, Anufood China ve Ekonomi Bakanlığımızın Ur-Ge projeleri kapsamında Food and Hotel China fuarlarına katıldık. Bu fuarlarda edindiğimiz network ile 24 firmalık bir heyeti ülkemize getiriyoruz. Pekin, Guangzhou ve Şangay’dan getirdiğimiz bu 24 firmalık heyet ile ülkemizdeki şeker ihracatçılarına B2B görüşmeler yaptıracağız. Alıcılar heyetini fabrikalara götürerek ülkemizdeki üretimin ne kadar yüksek kalitede ve teknolojiye entegre bir şekilde yapıldığını görmelerini sağlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Çin’e yaptığı şekerleme ihracatının 30 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Kadiroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Çin’in 2015 yılında dünyadan şeker ve şekerli mamulleri ithalatı 3.2 milyar dolar seviyesindeydi. Bu veriler ışığında Çin pazarındaki payımız 30 milyon dolar ile binde 93 olarak hesaplanıyor. Bu oran potansiyelimizin çok altında. Bütün gayretlerimiz bu oranın arttırılmasına yönelik. Ekonomi Bakanlığı’mız tarafından belirtilen hedef ülkeler arasında Çin’in yer alıyor olması da ihracatçılar olarak bu pazara yönelik çalışmalarımıza önemli katkı yapıyor”. 

Etiketler: Çin'den alım heyeti


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