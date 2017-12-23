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Çin’den ‘Bağımsız Filistin’ vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen bağımsız Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini yineledi.

Çinden Bağımsız Filistin vurgusu

23 Aralık 2017 11:46

Wang Yi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın temsilcileri Ahmed Mecdalani ve Nebil Şa’s ile başkent Pekin’de bir araya geldi. Görüşmede, ‘‘Filistin meselesi çözülmezse Ortadoğu’da barışa erişilemez’’ ifadesini kullanan Wang, uluslararası topluma da konuyla ilgili harekete geçme çağrısı yaptı.

Çinli bakan, BM Genel Kurulu’nda perşembe günü alınan kararın uluslararası toplumun mutabakatını yansıtmakla kalmadığını, aynı zamanda Ortadoğu barış sürecinin hızlandırılmasına dönük bir çağrı olduğunu belirtti. Wang, Filistin tarafını birlik olmaya ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye bağlı kalmaya çağırdı. Çin’in resmi basınında çıkan haberlerde, Filistinli temsilcilerin görüşmede Çin’in Ortadoğu’da daha büyük rol üstlenmesini umduklarını belirttikleri ifade edildi.

Bağımsız Filistin devletine desteğini her fırsatta dile getiren Çin yönetimi, Filistin-İsrail anlaşmazlığını bölgedeki temel sorun olarak görüyor. Çin’in Kuşak ve Yol ismiyle anılan İpek Yolu’nu yeniden canlandırma projesinin hayata geçebilmesi için Ortadoğu’da istikrar sağlanması büyük önem taşıyor.

Pekin, dün de Filistin ve İsrail’den temsilcilerin katıldığı ve krize çözüm getirilmesini amaçlayan bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. 

Cenk Özkömür

 

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