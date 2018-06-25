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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Çin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Çin Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Çinden Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik

25 Haziran 2018 14:27

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, bugün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’deki seçimlerle ilgili olarak, Çin’in Türk halkının tercihine saygı duyduğu ve yeniden göreve seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ettiğini açıkladı. 

Sözcü, açıklamasında Çin’in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğine işaret etti. 

Çinli sözcü, ‘‘Son yıllarda iki devlet başkanının liderliğinde ikili ilişkiler ve farklı alanlardaki işbirliği gelişiyor ve birçok olumlu netice elde ediliyor. Çin, Türkiye ile birlikte Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerini ilerletmek, böylece iki ülke ve halka fayda sağlamak için çalışmayı arzu etmektedir’’ diye konuştu.  

 

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