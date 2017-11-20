Çin’den Myanmar krizine çözüm önerisi

Myanmar'ın başkenti Naypyitaw'da başlayan ve iki gün sürecek olan Asya-Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısı (ASEM) öncesinde Çin, Arakan krizini çözmek için Myanmar ve Bangladeş'e üç aşamalı bir yol haritası önerdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'e giden Arakan Müslümanlarının evlerine geri dönebilmeleri için öncelikle Arakan eyaletinde ateşkesin yapılmasının önemini vurguladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Myanmar ve Bangladeş'in katılımlarıyla Rohingya krizine bir çözüm yolu bulabileceğine inandığını söyledi. Wang Yi, "İlk aşamada istikrar ve düzene geri dönmek için ateşkes uygulanmalı, halk barışın keyfini çıkarmalı ve artık kaçmaya zorlanmamalıdır" dedi.

Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde gerçekleştirdiği baskı ve zulümler nedeniyle Ağustos ayından bu yana 600 binden fazla Arakan Müslümanı Bangladeş'e kaçtı.