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Çin’den Myanmar krizine çözüm önerisi

Çin, Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik krizi çözmek için Myanmar ve Bangladeş'e üç aşamalı bir yol haritası önerdi.

Çinden Myanmar krizine çözüm önerisi

20 Kasım 2017 10:34

Myanmar'ın başkenti Naypyitaw'da başlayan ve iki gün sürecek olan Asya-Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısı (ASEM) öncesinde Çin, Arakan krizini çözmek için Myanmar ve Bangladeş'e üç aşamalı bir yol haritası önerdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'e giden Arakan Müslümanlarının evlerine geri dönebilmeleri için öncelikle Arakan eyaletinde ateşkesin yapılmasının önemini vurguladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Myanmar ve Bangladeş'in katılımlarıyla Rohingya krizine bir çözüm yolu bulabileceğine inandığını söyledi. Wang Yi, "İlk aşamada istikrar ve düzene geri dönmek için ateşkes uygulanmalı, halk barışın keyfini çıkarmalı ve artık kaçmaya zorlanmamalıdır" dedi.

Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde gerçekleştirdiği baskı ve zulümler nedeniyle Ağustos ayından bu yana 600 binden fazla Arakan Müslümanı Bangladeş'e kaçtı. 

 

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