Çin'den Negredo'ya 7 milyon euro

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızı ile devam ediyor. Cenk Tosun'un Everton'a gidişi, Vida ve Larin'in kadroya katılmasının ardından, Çin'den sürpriz bir teklif geldi.

Bir süredir Çin Süper Ligi ekiplerinin radarında olan Alvaro Negredo'ya 7 milyon euro teklif edildi. Menajerler aracılığı ile Siyah Beyazlılara teklif iletilirken, yönetimin ilk cevabı olumsuz oldu.

Beşiktaş Kulübü, Cenk'in transferi sonrası Negredo'nun takımın 1. forveti olduğunu ve İspanyol oyuncunun takımda kalacağını Çin ekiplerine aktardı.Teknik direktör Şenol Güneş de Negredo'nun kadroda tutulmasını istiyor. Güneş, Cenk'in ayrılığının ardından İspanyol golcünün gidişine onay vermeyeceğini yönetime aktardı.

Bu gelişme sonrası teklifin yükselip yükselmeyeceği bilinmiyor. Çin ekiplerinin Negredo konusunda ısrarının sürmesi ve 7 milyon Euro'luk teklifi arttırmaları halinde yönetim konuyu yeniden gündemine alabilir.

Bu sezon Beşiktaş forması ile 26 maça çıkan İspanyol forvet, 10 gol, 4 asistlik performans gösterdi

Kaynak: NTVSpor