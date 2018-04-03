Çin’den Skripal yorumu: 'Soğuk savaş zihniyetini terk edin'

Çin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesi olayında taraflarca kabul gören bir hükme varılamadığına işaret edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ilgili taraflara gerçeği en kısa zamanda ortaya çıkarma, anlaşmazlıkları karşılıklı saygı ve koordinasyon ilkeleri temelinde ele alma çağrısı yaptı.

Uluslararası toplumun birçok sınamayla karşı karşıya olduğunun altını çizen Shuang, “Tüm taraflar, soğuk savaş zihniyetini terk etmeli, cepheleşme oluşturmaktan kaçınmalı, dünyada barış, istikrar ve huzurun sürdürülmesi için ortak çaba harcamalı” şeklinde konuştu.

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı, Salisbury kentindeki bir bankın üzerinde bilinçleri kapalı olarak bulunmuştu. İngiliz polisi, Skripal ve kızının zehirlendiğini belirtmişti. Londra, olayla ilgili Moskova’yı suçlarken, Rus yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti. İngiltere, ABD, bazı AB üyeleri ve NATO’nun, bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almasıyla başlayan diplomatik kriz büyüyerek devam ediyor.

Cenk Özkömür

