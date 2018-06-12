Çin’den Trump-Kim görüşmesine destek

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasındaki görüşmenin ardından konuyu kamuoyuna değerlendirdi. Pekin’de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile yaptığı görüşmede söz konusu buluşmayı yorumlayan Wang Yi, iki liderin karşılıklı oturarak eşitler halinde diyalog kurmasının muazzam ve olumlu bir öneme sahip olduğuna işaret etti. Çin’in toplantıyı memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini belirten Wang yi, bunun Pekin’in başından beri başarılmasını umduğu bir hedef olduğuna dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Wang Yi, “İki liderin, engelleri ortadan kaldırmak, karşılıklı güven tesis etmek, güçlükleri aşmak ve temel bir mutabakata varmak için çalışmasını, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılmasının ilerletilmesi ve yarımadada bir barış mekanizması kurulması konularında somut ilerleme sağlamasını temenni ediyoruz” dedi.

Çin’in süreçte yapıcı rol oynamayı sürdüreceğinin de altını çizen Wang, ilgili tarafları bu hedeflere ulaşmak için çaba harcamaya çağırdı.

Cenk Özkömür

