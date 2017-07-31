Diğer
Kategoriler

Çin’den Trump’a cevap

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın twitterda yaptığı “Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı” açıklamasına cevap verdi.

Çinden Trumpa cevap

31 Temmuz 2017 14:23

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pyongyang’ın son füze testini takiben twitter hesabından yaptığı “Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı” açıklamasına, problemin Çin’de ortaya çıkmadığını ve tarafların çözüm bulmak için beraber çalışması gerektiği yönünde cevap verdi.

Amerika ve Japonya’nın Çin’in Pyongyang’da daha fazla kontrol sahibi olması yönünde eleştiriler ve yakın müttefiki Kuzey Kore’nin devam eden nükleer denemeleri Çin’de gerginliğe neden olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin bir ay içinde 2. kıtalar arası balistik füze denemesine ilişkin dün attığı tweetle Çin’i eleştirmişti. Trump, “Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Geçmişteki aptal liderlerimiz, bir yılda yüzlerce milyar dolar ticaret yapmalarına izin verdi. Ancak, Kuzey Kore konusunda ABD için hiçbir şey yapmadılar, sadece konuştular. Bunun daha fazla devam etmesine izin vermeyeceğiz Çin bu problemi kolaylıkla çözebilirdi” ifadelerini kullanmıştı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!