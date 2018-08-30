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Çin’den Trump’ın 'hack' iddialarına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hillary Clinton’ın e-posta hesabını hackleyen ülkenin Çin olduğu iddiasına Çin’den yalanlama geldi.

Çinden Trumpın hack iddialarına yanıt

30 Ağustos 2018 10:37

Donald Trump, sosyal medya sitesi Twitter hesabından seçimdeki rakibi Hillary Clinton’ın elektronik posta hesabını hackleyen ülkenin Çin olduğunu yazmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, düzenlediği basın toplantısında, “Çin, siber güvenliğin sadık savunucusudur ve her tür siber saldırıya ve casusluk faaliyetine kararlılıkla karşı çıkmakta ve bu konuda sert tedbirlere başvurmaktadır” dedi.

“ABD’NİN YAYDIĞI VİRÜSLERİ UNUTMAYACAĞIZ” 

Sözcü Chunying, siber güvenliğin tüm ülkeleri ilgilendiren küresel bir mesele olduğunun altını çizdi. Çinli sözcü, “Gerçekten bu meseleyi önemseyen biri, saldırgan siber araçlar tasarlamakla meşgul kimi ülkeler tarafından oluşturulan ve dünya genelindeki bilgisayar sistemlerini tahrip eden PRISM programını, Equation Group’u ve WannaCry fidye yazılımını unutmayacaktır” diyerek ABD hükümetinin özel hayatı hiçe sayan gözetim uygulamalarını hatırlattı. Sözcünün açıklamasında bahsettiği zararlı yazılımlar ve hacker grupları, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu onlarca ülkenin bilgisayar sistemini etkilemiş, bunların ABD Ulusal Güvenlik Ajansı ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olduğu basına yansımıştı. 

Sözcü, açıklamasında “Çin, uluslararası toplumun, siber güvenliğe dönük tehditlerle karşılıklı saygı, eşitlik ve faydaya dayalı şekilde diyalog ve işbirliğiyle mücadele edilmesi gerektiğine inanmaktadır” ifadelerini kullandı.  

 

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