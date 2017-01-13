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Çin’den Türk şekeri için 3 alım heyeti daha gelecek

Türk şekerleme sektörü, 24 firmalık Çinli alım heyetiyle yaptığı 700 iş görüşmesi sonrası, 3 alım heyeti daha getirmeyi hedefliyor.

Çinden Türk şekeri için 3 alım heyeti daha gelecek

13 Ocak 2017 14:47

Alternatif pazarlara yönelik iş geliştirme faaliyetlerini hızlandıran Türk şekerlemecisi; hedef ülke olarak belirlediği Çin’deki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu (ŞTG) olarak Çinli alım heyetini İstanbul’da ağırladıklarını belirten ŞTG Başkanı Hidayet Kadiroğlu, “Dünyanın en büyük şekerli mamuller ithalatçılarından olan Çin pazarındaki payımızı artırmak için 24 firmalık bir alım heyetini Ekonomi Bakanlığımızın Ur-Ge projesi kapsamında ülkemizde ağırladık. Çin’in geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 3.2 milyar dolarlık şekerli mamuller ithalatından aldığımız pay yüzde 1 bile değil. Bu oran bizim ihracat potansiyelimizin çok altında. Hedef pazarlarımızı belirlerken ihracat potansiyelimizin yüksek fakat rakamlarımızın düşük olduğu pazarları hedefledik. Çin pazarını yaklaşık 10 yıldır gözlemliyoruz, özellikle son dönemlerde alım gücünün artmasıyla ithal ürünlere karşı ilgileri de artmış durumda. Bizim bu pazardaki rakiplerimiz Uzakdoğulu üreticiler, ABD ve Avrupalılar Çin halkının alım gücünün artmasıyla doğru orantılı olarak ithal ürünlere olan ilginin artmasını, Türk şekerleme ihracatçıları olarak fırsata çevireceğiz. Çin’den gelen alım heyeti ile 2016 yılında 13 ülkeden toplam 43 firmayı alım heyeti kapsamında ülkemizde ağırlamış olduk” dedi.

Çin’den gelen 24 firmalık alım heyeti içerisinde yer alan Eurasian Food Group Co. Ltd. CEO’su Liu Zhi Jun, “10 yıldır 10’un üstünde ülkeden gıda ithalatı yapıyoruz. Bu yıl 30 milyon dolar alım yaptık. Türk mallarını almaya 3 yıl önce başladık ve her geçen gün talep artıyor. Özellikle çikolata şekerleme ve kek ürünlerine ilgi çok fazla. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Çin’de aldığı pazar payının çok büyüyeceğini düşünüyorum. Çin’de bu üretimi yaparsak, buradaki kaliteyi ve avantajı yakalayamayız. Bir de Çin’de ithal ürünlere rağbet çok fazla. 3 senede Türkiye’den 2016’da 5 milyon dolarlık olmak üzere toplamda 10 milyon dolarlık ürün aldık. 2017 yılında en az 10 milyon dolarlık şekerleme alacağız” diye söyledi. Çin halkının damak tadına uygun üretim yaptırmayı planladıklarını da vurgulayan Jun, “Türk ürünlerinin fiyatı da tadı da iyi bize uygun fakat Türkler biraz daha tatlı şeyleri seviyor, Çinliler daha soslu şeyleri seviyor, ikili görüşmelerde ürünlerin tadında değişiklik yapmayı görüştük” dedi.
 


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