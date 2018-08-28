Çin’den yeni araştırma: 'Hava kirliliği zekayı olumsuz etkiliyor'

Çin’de farklı yaş gruplarından 20 bin kişinin katılımı ile yapılan ve 4 yıla yayılan araştırma, hava kirliliğinin zekayı etkilediğini ortaya koydu. Araştırma kapsamında 2010-2014 yıllarında 10 yaş üzerindeki kişiler sınava alındı. Deneklere 24 matematik ve 34 dil sorusu soruldu. Elde edilen sonuçlar, aynı dönemdeki hava kirliliği seviyeleri ile karşılaştırıldı. Varılan sonuçlara göre, hava kirliliğine maruz kalanların zekaları zarar gördü. Erkeklerin kadınlara oranla hava kirliliğinden daha fazla etkilendiği görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya nüfusunun yüzde 91'inin hava kirliliğinin tehlikeli seviyede olduğu bölgelerde yaşadığını açıkladı.