Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Çin’den yeni araştırma: 'Hava kirliliği zekayı olumsuz etkiliyor'

Çin'de yapılan bir araştırma, hava kirliliğinin zekayı olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu.

Çinden yeni araştırma: Hava kirliliği zekayı olumsuz etkiliyor

28 Ağustos 2018 11:29

Çin’de farklı yaş gruplarından 20 bin kişinin katılımı ile yapılan ve 4 yıla yayılan araştırma, hava kirliliğinin zekayı etkilediğini ortaya koydu. Araştırma kapsamında 2010-2014 yıllarında 10 yaş üzerindeki kişiler sınava alındı. Deneklere 24 matematik ve 34 dil sorusu soruldu. Elde edilen sonuçlar, aynı dönemdeki hava kirliliği seviyeleri ile karşılaştırıldı. Varılan sonuçlara göre, hava kirliliğine maruz kalanların zekaları zarar gördü. Erkeklerin kadınlara oranla hava kirliliğinden daha fazla etkilendiği görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya nüfusunun yüzde 91'inin hava kirliliğinin tehlikeli seviyede olduğu bölgelerde yaşadığını açıkladı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç