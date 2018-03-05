Cinderes merkezine hava bombardımanı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 45. gününde terör örgütü YPG-PYD/PKK yönetimindeki Afrin'de, TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi sürerken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 777'ye ulaştı.

Komandolar ve özel harekat timleri Cinderes kasabasında sıcak meskun mahal operasyonuna hazırlanırken, kasaba merkezindeki terör hedefleri Türk savaş jetleri ve fırtına obüsleri tarafından bombardımana tutuluyor. Cinderes'ten yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden görülüyor.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli - Uğur Uslubaş

