İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinderes'te 2 askeri şehit eden terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Cinderes'te 2 askeri şehit eden terörist Şanlıurfa'da yakalandı
Cinderes'te 2 askeri şehit eden terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Zeytin Dalı Harekatı’nda Cinderes bölgesinde 2 askeri şehit eden terörist, Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'ye gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda Cinderes bölgesinde 2 askeri şehit eden terör örgütü PKK/PYD mensubu terörist K.G., Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Terörist, İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Terörist K.G.'nin, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda Cinderes bölgesinde 6 teröristle birlikte, 2 askeri şehit ettiğini ve 4 terörist arkadaşının da öldüğünü doğruladığı belirtildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.