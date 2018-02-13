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Cinderes'ten yoğun siyah dumanlar yükseliyor

Terör örgütü YPG-PYD/PKK yönetimindeki Afrin'in Cinderes kasabasından siyah dumanlar yükseliyor.

Cinderesten yoğun siyah dumanlar yükseliyor

13 Şubat 2018 17:36

Zeytin Dalı Harekatı'nın 25. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, Hatay'ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile savaş jetleri, terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Terör örgütü yönetimindeki Afrin'in Cinderes kasabasından da siyah dumanlar yükseliyor. Yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de çıplak gözle görülüyor. 

Nuri Pir - Aykut Yeniçağ

Etiketler: Cinderes

 

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