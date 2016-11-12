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Çin'e çıkarma yapan Türk heyeti 1 milyon Çinli turist için anlaşma yaptı

Türkiye ve Çin arasındaki ticari ve turizm ilişkilerini ilerletmek için Çin'e çıkarma yapan 18 kişilik Türk heyeti, yılda en az 1 milyon Çinli turistin Türkiye'ye gelmesi için ön anlaşma yaptı. İlk Çinli kafilenin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenirken, devam etmesi beklenen anlaşmayla turistlerin ülkeye milyon dolarlık döviz girdisiyle katkı sağlaması bekleniyor.

Çine çıkarma yapan Türk heyeti 1 milyon Çinli turist için anlaşma yaptı

12 Kasım 2016 10:56

Türkiye-Çin arasındaki ticari ve turizm ilişkilerine katkı sağlamak, iki ülkenin birbiriyle olan ilişkilerini ileriye taşımak isteyen Başbakanlık eski görevlisi Muhammet Taha Gergerlioğlu başkanlığındaki 18 kişilik Türk heyet Çin'e gitti. Aralarında turizm temsilcileri, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarından önemli isimlerin yer aldığı heyet, Çin'de önemli görüşmeler yaptı. Çin'i adım adım dolaşan heyet, burada çeşitli eyaletlerin valileri ve çok sayıda bakanla görüştü.

Tarihi anlaşma: Yılda 1 milyon Çinli turist Türkiye'ye gelecek
Eyaletlerde zaman zaman ikili görüşmelerde yapan Türk heyeti, Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak önemli bir ön anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre, Çin'den yılda yaklaşık 1 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi için söz alındı. İmzalanan ön protokolle, Türkiye'den de yine aynı şekilde zaman zaman bir kafilenin Çin'e gideceği belirtildi. Öte yandan Muhammet Taha Gergerlioğlu başkanlığındaki heyet, Çin'e gitmeden önce bütün ayrıntıları düşündü. Otellerle, turizm acenteleriyle ve uçak firmalarıyla tek tek görüşen heyet temsilcileri, anlaşmada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve Çinli turistlerin Türkiye'den memnun ayrılmasını sağlayacak girişimlerde de bulundu.

İlk kafile önümüzdeki günlerde gelecek
Tarihi sayılabilecek anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan Muhammet Taha Gergerlioğlu, ilk Çinli kafilenin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesini beklediklerini söyledi. İki ülke açısından anlaşmanın önemine vurgu yapan Gergerlioğlu, "3 aydır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Çin'e gitmeden önce olumsuzluk yaşanmaması için her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesap ederek gittik; çünkü Çinlilere güçlü görünmemiz ve projede bir aksilik olmayacağını anlatmamız gerekiyordu. Çin'de eyalet valileriyle, milli eğitim bakanı ve turizm bakanıyla görüşmeler yaptı. Ayrıca görüşmelerde, Çin'deki hava yolu, deniz yolu, işletmecilerde hazır bulundu. Görüşmelerimiz olumlu sonuç verdi ve ön anlaşmayı imzaladık. Bu ülkemiz için çok önemli bir anlaşmaydı" dedi.

"Ülkemize döviz girdisi milyon dolarları bulacak"
Gergerlioğlu, Çinli turistlerin Türkiye'yi çok merak ettiklerini ifade ederek, "Çinliler güzel ülkemiz Türkiye'mizi çok merak ediyorlar. Onlara kaplıcalarımızı, tarihi alanlarımızı ve daha birçok bölgemizi gezdireceğiz. Her şey hazır. Bir turistin en az bin dolar harcayacağını düşünürsek 1 milyon turistin ülkemize bırakacağı döviz oldukça önemli bir miktar. Bizden den zaman zaman kafile Çin'e giderek ikili görüşmeler yapacaklar. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki diyalogları ve ticari ilişkileri daha çok ileriye taşıyacaktır" şeklinde konuştu. 

Hakan Gözalan

Etiketler: anlaşma, Çinli turist, Türkiye-Çin anlaşma


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