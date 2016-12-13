Diğer
Kategoriler

Çine Emniyet’inden şehitlerin ruhuna lokma

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul’daki hain saldırıda şehit düşen meslektaşları için lokma hayrı yaptı. Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Özkan Demir ve ilçe protokolü de katılarak polislere baş sağlığı diledi.

Çine Emniyetinden şehitlerin ruhuna lokma

13 Aralık 2016 08:27

İstanbul’da önceki akşam yaşanan terör saldırısında şehit düşen polislerin ruhuna Çine Emniyet Müdürlüğü’nde hayır düzenlendi. Düzenlenen lokma hayrına Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Tosun, Çine Müftüsü Feyyaz İdin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında hem hayır etkinliğine katılan hem de Emniyet Müdürlüğü’ne taziye ziyaretinde bulunan Kaymakam Özkan Demir ve beraberindekiler, terörü lanetleyerek bu tür menfur olayların son bulmasını istediler. Taziyeleri kabul eden Çine İlçe Emniyet Müdürü Ali Ridvan Onat, acılarını gerek bizzat gelerek, gerekse duygu ve düşünceleri ile paylaşan herkese teşekkür etti. Program kapsamında davetlilere ve vatandaşlara lokma dağıtılırken, şehitler için hatim okunup dua edildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç