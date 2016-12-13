İstanbul’da önceki akşam yaşanan terör saldırısında şehit düşen polislerin ruhuna Çine Emniyet Müdürlüğü’nde hayır düzenlendi. Düzenlenen lokma hayrına Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Tosun, Çine Müftüsü Feyyaz İdin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında hem hayır etkinliğine katılan hem de Emniyet Müdürlüğü’ne taziye ziyaretinde bulunan Kaymakam Özkan Demir ve beraberindekiler, terörü lanetleyerek bu tür menfur olayların son bulmasını istediler. Taziyeleri kabul eden Çine İlçe Emniyet Müdürü Ali Ridvan Onat, acılarını gerek bizzat gelerek, gerekse duygu ve düşünceleri ile paylaşan herkese teşekkür etti. Program kapsamında davetlilere ve vatandaşlara lokma dağıtılırken, şehitler için hatim okunup dua edildi.