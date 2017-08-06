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Çine’deki düğün faciasında 2 çocuğun üzerinde daha silah ele geçirildi

Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Karakollar Mahallesi’nde 14 yaşındaki bir çocuğun pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğü olayda yaralı sayısı 5’ya yükseldi. Jandarma tarafından köyde ve düğün salonunda yapılan aramada 2 çocuğun üzerinde daha silah ele geçirildi.

Çinedeki düğün faciasında 2 çocuğun üzerinde daha silah ele geçirildi

06 Ağustos 2017 23:14

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında düğün salonunda bir kişinin ölümüne ve 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan 14 yaşındaki M.Ö.’nün yanı sıra E.Y.G. ve E.C.K. isimli çocukların üzerinde de silah ele geçirildiği öğrenildi. Olayda açtığı ateş sonucu ölüme sebep olan M.Ö. ile birlikte E.Y.G. ve E.C.K. da gözaltına alındı.

Bilindiği gibi, Çine ilçesine bağlı Karakollar Mahallesi'ndeki bir düğünde 14 yaşındaki M.Ö.’nün pompalı tüfekle havaya rastgele ateş acıması sonucu yüzünden yaralanan 11 yaşındaki Günay Kaygusuz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş Hüseyin Okuyan (33), Özay Öztürk (38), S.G., E.C. ve M.E. yaralandı.
Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. 


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