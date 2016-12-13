Tekirdağ'da çinekop avı için Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, köpek balığı sürprizi ile karşılaştı. Yakalanan köpek balığı Tekirdağ Balıkçı Barınağına yanaşan tekneden, vinç yardımıyla alınarak kamyonete yüklendi ve satılmak üzere İstanbul Balık Hali’ne gönderildi.

"Herkes korktu"

Balığın yakalandığı teknenin kaptanı İdris Şeremet, çinekop ve istavrit avlamak için denize açıldıklarını belirterek, "Denize çıktık, dün akşam vira bismillah dedik. Çinekop, istavrit peşine gittik. Denize ağımızı attık çinekop avlayacağız diye, radarlarımız, cihazlarımız büyük bir balık yazdı, çinekop sürüsü sandık. Ağımızı çektik maalesef kocaman bir köpekbalığı. Aşağı yukarı 500-600 kilo, 5 metreye yakın bir boyu var, camgöze benzeyen bir cins. Şaşırdık, korktu çocuklar, herkes sokulmadı. Kancayla, sapanla, vinç yardımıyla aldık onu gemiye, arabaya getirene kadar da canlıydı. Dikkatli bir şekilde, kimse zarar görmeden yükledik. Şimdi balıkhaneye gidecek, satılacak" diye konuştu.

Halil Dağ - Yakup Güler

TEKİRDAĞ