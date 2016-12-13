Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Çinekop ağına dev köpek balığı takıldı

Çinekop ağına dev köpek balığı takıldı

Çinekop avı için denize açılan Tekirdağlı balıkçılar, yaklaşık 5 metre uzunluğunda 500 kilo ağırlığında köpekbalığı yakaladı.

Çinekop ağına dev köpek balığı takıldı

13 Aralık 2016 10:45

Tekirdağ'da çinekop avı için Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, köpek balığı sürprizi ile karşılaştı. Yakalanan köpek balığı Tekirdağ Balıkçı Barınağına yanaşan tekneden, vinç yardımıyla alınarak kamyonete yüklendi ve satılmak üzere İstanbul Balık Hali’ne gönderildi.

"Herkes korktu"

Balığın yakalandığı teknenin kaptanı İdris Şeremet, çinekop ve istavrit avlamak için denize açıldıklarını belirterek, "Denize çıktık, dün akşam vira bismillah dedik. Çinekop, istavrit peşine gittik. Denize ağımızı attık çinekop avlayacağız diye, radarlarımız, cihazlarımız büyük bir balık yazdı, çinekop sürüsü sandık. Ağımızı çektik maalesef kocaman bir köpekbalığı. Aşağı yukarı 500-600 kilo, 5 metreye yakın bir boyu var, camgöze benzeyen bir cins. Şaşırdık, korktu çocuklar, herkes sokulmadı. Kancayla, sapanla, vinç yardımıyla aldık onu gemiye, arabaya getirene kadar da canlıydı. Dikkatli bir şekilde, kimse zarar görmeden yükledik. Şimdi balıkhaneye gidecek, satılacak" diye konuştu. 

Halil Dağ - Yakup Güler
TEKİRDAĞ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç