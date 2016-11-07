Geçtiğimiz yıllarda kilosu 50 liraya kadar ulaşan çinekopun fiyatı, son günlerde Marmara Denizi’nde bolca avlanmasıyla, 15 liraya kadar düştü. Tekirdağ Balıkçı Barınağı’ndaki dükkanında günlük, taze balık satışı yapan Hasan Erol, çinekopun bu yıl bol olduğunu belirterek, "Bol olmasına bol ama vatandaş alırken de dikkat etmesi gereken şeyler var. Mesela bu balığın trolle yakalananı var, algarnası var, gırgır balığı var, geçkini var, yani bol olması hepsinin iyi olduğu anlamına gelmez. Mesela trolle yakalananlarla, gırgırla yakalanan arasında 50-100 lira gibi kasasında fark oluyor. Neden? Gırgır balığı yıpranmamış oluyor iyi oluyor. Bunun ucuz olanları ya trolle avlanmıştır, ya da geçkin, yani 2-3 gün bekletilmiştir. Vatandaşlarımız balık alırken buna dikkat etmesi gerekiyor, gırgır çinekopunun kilosu 20 lira gibiyken, trolle avlanan 5-10 lira aralığında satılıyor, iyi balık yemek isteyenlerin bunları aynı kefeye koymaması lazım" diye konuştu.

"Geçen yıl kilosu 50 liraydı bu yıl 15’e düştü"

Gırgır ile yakalanan ve kaliteli tabir edilen çinekopun kasasının geçen yıl 450-500 lira aralığında, bu yıl ise kasa fiyatının 180-200 lira olduğunu, buna bağlı olarakta kilo fiyatının ucuzladığını anlatan Hasan Erol, "Geçen yıl, çinekopun kilosu, 40 ila 50 lira arasında değişiyordu, bu yıl ise 15-20 lira, büyük olanları yani 5-6 tanesi bir kilo gelecek gibi olanları ise 25 liraya satıyoruz. Günden güne de değişiyor tabi fiyatlar" ifadelerini kullandı.

"Çinekop, palamut bol, hamsi, istavrit yok"

Balıkçı Hasan Erol, palamut ve çinekop bolluğu olmasının yanında hamsi ve istavritin denizlerde az olduğunu ifade ederek, "Çok çinekop var, palamut bol oldu bu sene, insanlar artık bıktı palamuda, şimdi çinekopa yöneliyor. Şimdi palamut ve çinekop bol ama hamsi ve istavrit az" dedi.

Yakup Güler