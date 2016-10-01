Çin’in güneydoğusunu vuran şiddetli tayfunun neden olduğu toprak kayması, yüzlerce eve zarar erirken bölge halkının da evlerini terk etmesine neden oldu. Yetkililer 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişiden de henüz haber alınamadığını duyurdu. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürüyor. 8 kişinin Sucun kasabasında hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, 5 kişinin de Wencheng kasabasında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Tayvan’da da etkili olan tayfun nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti.