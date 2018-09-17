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Çin'i vuran Mangkhut tayfununda bilanço artıyor: 4 ölü, 200 yaralı

Çin'i vuran Mangkhut tayfununda bilanço artıyor: 4 ölü, 200 yaralı
Çin'i vuran Mangkhut tayfununda bilanço artıyor: 4 ölü, 200 yaralı

Filipinler'de 65 kişinin ölümüne yol açtıktan sonra Çin'in Hong Kong bölgesi ve güneyindeki eyaletlerini vuran Mangkhut tayfununda 4 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi ise yaralandı.

Çin'in Hong Kong bölgesi ve güneyindeki eyaletlerini vuran Mangkhut tayfunu nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi ise yaralandı. Saatte 162 kilometreye ulaşarak Filipinler'de 65 kişinin ölümüne yol açan tayfun, Çin'in güneyinde de etkisini azaltarak iç kesimlere doğru ilerlemeye devam ediyor. 

Çin'in güney kıyılarındaki etkisini devam ettiren tayfunun meydana getirdiği şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarların Guangdong, Guangxi ve Hainan eyaletlerinde Salı günü de devam etkili olması bekleniyor.

900 uçuş iptal edildi 

Hong Kong'da yaşayan halk, kıyı kesimlerinden uzak durmaları konusunda uyarıldı. Bölgede otobüs, uçak ve tren servisleri durdurulurken, havaalanında 900 uçuş ise iptal edildi. Medyada çıkan haberlerde, Hong Kong'daki hastanelerin fırtınanın neden olduğu kesintiler nedeniyle yedek güç kullanmak zorunda kaldığı belirtildi. Yetkililer, Çin'in üretim merkezi olan Guangdong'da düşen ağaçlardan ve inşaat malzemelerinin 4 kişinin ölümüne neden olduğu kaydedildi. 

Önce Filipinleri vuran Mangkhut tayfununu binaların yıkılmasına ve toprak kaymalarına sebep olmuştu. Tayfunda 65 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi ise kayıp olarak bildirilmişti.  

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