Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Çocuk doğduğu andan itibaren bilişsel gelişimi başlar ve farklı alanlarda devam eder. Bu gelişimi etkileyen ana bileşenler, beslenme, çevre ve eğitimdir. Çinko; sağlığınızı sürdürmede önemli görevler üstlenen bir mineraldir. Bağışıklık sisteminin düzenli işlemesinde, hücrenin temel yapı taşları DNA ve RNA’nın yapımında, kemik ve bağ dokusu kollajeninin oluşumunda rolü vardır. Büyüme, gelişme ve üreme sağlığında, hücreler arası iletişimde çinko vazgeçilmez bir besin unsurudur. Eğer besinlerle yeteri miktarda çinko alınmazsa pek çok sorun ortaya çıkar. Bağışıklık sisteminiz zayıflar, enfeksiyonlara karşı direnciniz azalır, yaralarınızın iyileşmesi daha güç hale gelir. Sağlıklı bir gebelik ve doğum için yeterli miktarda çinko alınması zorunludur. Çinko eksikliğinde saç problemleri ortaya çıkabilir, saçlar daha kolay kırılır ve saç uçlarında çatallanmalar meydana gelebilir. İlerlemiş çinko eksikliğinde tat duyusu da bozulabilmektedir. Çinko; gençlerin seksüel gelişmelerinde önemli görevler üstlenir. Daha da önemlisi çinko; hücrelerimizi serbest radikal hasarından koruyabilen, antioksidan etkili bir mineraldir. Bu nedenle pek çok antioksidan kombinasyonunda E vitamini, C vitamini ya da selenyum ile birlikte çinko da yer alır” diye konuştu.

Bir çok besinde fazlasıyla bulunan çinko mineralinin bağışıklık sisteminde anahtar rolü oynadığını zinde ve verimli yaptığını anlatan Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, daha sonra şunları söyledi; “Akyuvarların, antikorların oluşmasında payı vardır. Bağışıklık sisteminin bu askerleri bizi hastalığa neden olan virüslerden koruduğu gibi zehirli maddeleri de zehirsiz hale getirmede yardımcı olur.

Bağışıklık sisteminin düzenli çalışabilmesi için vücutta bol miktarda çinko bulunması gerekiyor. Yaraların iyileşmesi, görme duyusunun güçlenmesi diyabet hastalığı, böbrek hastaları, çinko eksikliği tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Çinko eksikliği sizi enfeksiyon hastalıklarına karşı savunmasız bırakır. Ayrıca tat ve koku duyularını da zayıflatır. Kırmızı et, karaciğer yumurta, deniz ürünleri, fasulye, bezelye ve fındık bol miktarda çinko içerir.

Beslenme yetersizliği olan bebeklere ek olarak verilen çinkonun büyüme, ishal ve zatürre kaynaklı ölümleri önlemede olumlu etkileridir. Çinko, merkezi sinir sistemi gelişimi ve fonksiyonları üzerinde etkilidir. Bu nedenle, çinko eksikliği, bilişsel gelişimi dikkat, aktivite, davranış ve motor gelişimdeki değişikliklerle etkileyebilir. Kesin mekanizmalar bilinmemekle birlikte hayvan deneylerinde ağır çinko eksikliğinin, özellikle gebelik ya da adolesan dönem gibi hızlı büyümenin görüldüğü zaman aralıklarında beyin gelişimi, strese karşı artmış duygusal yanıt, azalmış motor aktivite ve dikkat ile kısa dönemli bellek ölçütlerinde daha düşük performans değişikliklerine yol açtığı görülmüştür.” Dedi.