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'Çin'le 10 yıl içerisinde savaşacağız'

Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte ABD ve Çin ilişkilerindeki gerginlik tırmanışa geçti. Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon, "Hiç şüphesiz Çin ile savaşacağız" dedi.

Çinle 10 yıl içerisinde savaşacağız

02 Şubat 2017 18:04

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon'ın 9 ay önceki radyo programında "5-10 yıl içinde ABD'nin Çin ile savaş halinde olacağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Trump'ın baş stratejisti Bannon, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalar sebebiyle gerginliğin her geçen gün tırmandığını da söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Çinli üst düzey bir yetkili de Trump yönetimindeki ABD'yle savaşın "sadece bir slogan değil" ve "pratik bir gerçek" haline geldiğini açıklamıştı.

ABD'nin yeni savunma bakanı James Mattis son olarak ABD'nin Güney Kore'yi korumak için yeni bir füze savunma sistemini devreye sokacağını açıklamış, Çin yönetimi bu duruma tepki göstermişti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ilk yurtdışı gezisini de Güney Kore ve Japonya'ya gerçekleştirdi.

Kaynak: NTV 

Etiketler: ABD, Çin


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