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Çinli barış aktivisti motosikletiyle Halep'e gidecek

Motosikletiyle dünyayı dolaşan Çinli aktivist, dünyaya barış mesajı vermek için insanlık dramının yaşandığı Halep'e gitmek istiyor.

Çinli barış aktivisti motosikletiyle Halepe gidecek

18 Aralık 2016 13:03

Çinli gezgin Chen Liang Quan, motosikletiyle Türkiye'nin çeşitli kentlerinde durakladıktan sonra Halep'e gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi.

Yetkililer tarafından Suriye tarafına alınmayan Quan, Afganistan, Filistin, Yemen, Irak gibi pek çok savaş bölgesine giderek barış mesajları verdiğini ve en kısa zamanda Halep'e gitmek istediğini belirtti.
Motosikletiyle 103 ülke gezdiğini anlatan Çinli barış aktivisti, sınır kapısında vatandaşların ilgi odağı oldu. Topladığı anıları ve pulları da çevresindekilerle paylaşan aktivist, vatandaşların ısrarı üzerine kelime-i şehadet getirdi, onlarla fotoğraf çektirdi. Anılarıyla oluşturduğu kitapları vatandaşlara gösteren Quan, onlarla peynir-zeytin yedi, Çin türküsü söyledi.

Halep'e gidebilmesi için izin problemini çözemeyen Çinli gezginin sınır kapısındaki bekleyişi sürüyor. 

Nuri Pir
 

Etiketler: Çinli barış aktivisti


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