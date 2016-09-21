Kendi imkanlarıyla dünyanın en zengin isimleri arasına giren sayılı işadamlarından olan Zhou Yahui teknoloji markaları girişimcisi bir Çinli milyarder. Merkezi Çin’in başkenti Pekin’de bulunan ünlü oyun firması “Kunlun Tech” ve çöpçatanlık sitesi “Grindr”ın sahibi olan Yahui, 3,5 milyar dolarlık servetiyle Forbes Dergisi’nin açıkladığı “dünyanın en zengin iş insanları” listesinde yer alıyor.

Yahui'nin bir süredir başta ABD olmak üzere sık sık başka ülke dışına olan seyahatlerinin sebep gösterildiği bu boşanma davasında tazminat olarak dudak uçuklatan bir rakam konuşuluyor

1,1 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT

Zhou Yahui, yeni ayrıldığı eşi Li Qiong’a 3,5 milyar dolarlık servetinin yaklaşık 3'te 1'i olan 1,1 milyar dolar değerinde rekor tazminat ödeyecek.

Eğer bir prüz çıkmazsa Çinli milyarder Zhou Yahui, dünya tarihinin şimdiye kadar ki en pahalı boşanmasına imza atacak