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Çinli turist için uçak seferleri artırılacak

Türk Havayolları ile Çin Havayolları'nın Türkiye’ye daha fazla sefer yapmasını temin ederek, Çinli turist sayısını arttıracaklarını ifade eden Bakan Numan Kurtulmuş, "Çin çok yakın dönemde Türkiye’nin önemli turizm partnerlerinden birisi olacak" dedi.

Çinli turist için uçak seferleri artırılacak

17 Nisan 2018 11:34

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Asya turizm pazarının seyahat tercihlerini belirleyen, dünya turizm endüstrisinin en önemli buluşma noktalarından 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarı’nı (COTTM) ziyaret etti. Türkiye standında açıklama yapan Bakan Kurtulmuş, geçtiğimiz yıl Çin’den gelen 250 bin turist sayısını bu yıl 500 bine ulaştıracaklarını söyledi.
Kurtulmuş, "Türk Havayolları’nınsefer sayısını artırarak Çin Havayolları’nın da Türkiye’ye daha fazla sefer yapmasını temin ederek bundan sonra daha yüksek turist sayısının Türkiye’ye gelebilmesinin önünü açacağız" dedi. 

Yeni dönemdeki turizm stratejilerinin başında özellikle Asya’daki 6 önemli ülkeye karşı ilişkilerin arttırılmasının yer aldığını ifade eden Kurtulmuş, dünya nüfusunun neredeyse yarısı büyüklüğüne sahip Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin adeta kapılarını tıklatarak Türkiye’yi tanıtacaklarını kaydetti.
Çin’de Türkiye Yılı etkinlikleri kapsamında yıl boyunca çeşitli şehir ve bölgelerde 60'a yakın tanıtım etkinliği düzenleyeceklerini belirten Bakan Kurtulmuş, tanıtım faaliyetlerini bundan sonraki yıllarda da sürdüreceklerini ve geçtiğimiz yıl 130 milyon turistin yurt dışına çıktığı Çin pazarından Türkiye’nin de payını alacağını söyledi.
‘Yol ve Kuşak’ projesine de konuşmasında yer veren Kurtulmuş, bu proje ile gelişecek siyasi stratejilerin sadece siyaseten değil, kültür, turizm ve ekonomi gibi her alanda yakınlaşmayı ön gördüğünü sözlerine ekledi.
Kurtulmuş, Suriye’de rejime karşı düzenlenen askeri operasyonun Türkiye turizmine etkisinin olmayacağına da vurgu yaparak, şunları söyledi: 

"İlk üç ayın rakamları bunu ortaya koyuyor. Afrin’de düzenlenmekte olan Zeytin Dalı Operasyonu gerekse bölgede sürdürülen bu askeri hareketliliklerin Türkiye’yi etkilemediğini herkes biliyor. Dolayısıyla buradaki askeri hareketliliğin turizmi etkilemeyeceğini düşünüyorum." 

Bakan Kurtulmuş, daha sonra fuar alanındaki Ermenistan, Azerbaycan, Filistin, Sudan ve Bangladeş stantlarını gezerek, ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi.  

 

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