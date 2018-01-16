Çinli turist yamaç paraşütünü yaparken gökyüzünde bayıldı

Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için Denizli'nin Pamukkale ilçesine gelen Çinli turist Xıija Jin (27) dinamit tepesi mevkiinde pilot Uğur Özkaya ile birlikte yamaç paraşütü için havalandı. Bir süre havada kalan pilot ve Çinli kadın turist, manzaranın tadını çıkartırken Xıija Jin (27), inişi geçildiği sırada fenalaştı. Çığlık atmaya başlayan Çinli kadın kısa bir süre sonra bayıldı. Yolcusunun hareketsiz halde kaldığını gören pilot Uğur Özkaya, Çinli kadını yere indirdikten sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaşanan bu anlar ise pilot Uğur Özkaya'nın paraşütteki kamerasına saniye saniye yansıdı.

Medeni Topaloğlu