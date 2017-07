Çinli yatırımcılar Zonguldak’a motor fabrikası kuracak

Çinli Xenic Diesel Engine firmasının Zonguldak bölgesine jeneratör motoru üreten bir fabrika kurmayı planladığını belirten AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, kendilerine her konuda yardımcı olacaklarını ifade etti. Çaturoğlu yapılan görüşmeye ilişkin olarak şu bilgileri verdi; “Çin’in en büyük dizel motor üretimi yapan fabrikalarından Xenic Diesel Engine firmasının yetkilileri ile bölgemize yapmayı planladıkları yatırımı görüşmek üzere bir araya geldik. Çinli firma yetkilileri bölgemize gelerek incelemelerde bulundu ve fizibilite çalışması yaptı. Bu noktada bizde kendilerine yapacakları yatırım noktasında her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Bölgemize böyle ciddi yatırımcılar gelmesi için verdiğimiz mücadelenin sonuçlarını almaya başlamak bölge insanımız adına bizleri de mutlu etmiştir. İnşallah en kısa sürede bu firma fizibilite çalışmalarını tamamlayıp yatırımlarına başlayacaktır. Bölgemize gerek ekonomik ve gerekse istihdam alanında yapılacak her yatırımı bundan sonrada desteklemeye devam edeceğiz.”

Vedat Kılıç