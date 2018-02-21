Çinliler bayramda parklara akın etti

Çin’de geçtiğimiz hafta geleneksel takvime göre Köpek Yılı’nın başlamasıyla girilen tatilde Çinli ailelerin ilk tercihi yine parklar oldu. Yeni yılla birlikte başlayan Bahar Bayramı’nda yapılan bir haftalık resmi tatilde, başkent Pekin’de çalışan göçmen işçilerin birçoğu memleketine dönerken, kentte kalanlar ise parklarda düzenlenen panayırlara katılarak eğlendi. Başkentin farklı noktalarında kurulan ve ‘Tapınak Fuarı’ adı verilen panayırlar, bu yıl da dolup taştı. Pekin’in en kalabalık semtlerinden biri olan Shijingshan’de yer alan Heykel Parkı’ndaki panayırı ziyaret eden Çinli aileler, kurulan stantlarda hediyelik eşya satın aldı, ülkenin çeşitli bölgelerine özgü atıştırmalık yiyeceklerin tadına baktı. Soğuk havaya rağmen parka akın eden ziyaretçiler, buz tutan gölün üzerinde tahta kızakla kaydı, atlıkarıncalara binerek ailece bayramın tadını çıkardı.

Cenk Özkömür

