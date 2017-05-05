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'Cinnet' fenomeni oyuncudan kötü haber

Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla fenomen olan tiyatro oyuncusu Ercan Kont'un kızı Işık Kont, babasının Alzheimer rahatsızlığına yakalandığını duyurdu.

Cinnet fenomeni oyuncudan kötü haber

05 Mayıs 2017 10:47

Bir televizyon programında seslendirdiği Cinnet (Ben deli değilim) şiiri performansıyla adeta fenomen olan Adanalı tiyatro sanatçısı Ercan Kont'tan (75) kötü haber geldi. Bir süre önce 2 kez beyin ameliyatı olan Ercan Kont'un kızı Işık Kont, babasının doğum günü nedeniyle babasının sosyal medya hesabından duyurduğu mesajda, Ercan Kont'un Alzheimer hastalığına yakalandığını duyurdu.

Işık Kont, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Doğum günü mesajları ve iyi dilekleriniz için ailecek çok teşekkür ediyoruz. Babam 2017 başında çok ciddi iki beyin ameliyatı geçirdi. Sevgili doktorlarımız sayesinde fiziksel sağlığına kavuştu ancak ameliyat sonrası yapılan tetkikler, testler sonucunda babamın Alzheimer olduğunu öğrendik. Maalesef bu hastalığın tam tedavisi mümkün değil, kontrolleri devam ediyor ve ilaç kullanıyor. Yakın zamana kadar sadece unutkanlık sorunu vardı ancak hızlı bir şekilde ilerleyen davranış bozuklukları, gündelik yaşamı idame etmede zorluklar ve agresiflikleri günlük yaşamın bir parçası haline geldi. İyi ki doğdun babam. Senin gibi eşsiz bir insanın kızı olmaktan gurur duyuyorum.” 

Nuri Pir

Etiketler: cinnet, Ercan Kont, fenomen


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