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Cinnet getiren anne dehşet saçtı: 2 ölü

Ankara’da aile içi geçimsizlikler nedeniyle cinnet getiren anne, 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürdü.

Cinnet getiren anne dehşet saçtı: 2 ölü

23 Mayıs 2018 03:36

Keçiören ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 444. Sokak üzerinde bulunan bir ikamette çocuklarıyla yaşayan Lütfiye Alver, eşiyle yaşadığı problemler yüzünden sinir krizine girdi. Evde bulduğu eşyaları kırıp döken gözü dönmüş kadın, kendisine hakim olamayınca çocuklarına saldırdı. Eline geçirdiği bıçakla 8 yaşındaki Kübra Alver’i bıçaklayan kadın, 5 yaşındaki Beren’in de boğazını sıkarak nefessiz bıraktı.
Olayın şokunu atlatan anne, ağabeyini arayarak kendisini aldırmasını istedi. Daha sonra adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, gözü dönen anneyi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de yerde hareketsiz yatan çocukları kurtarmak için müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından talihsiz çocukların hayatını kaybettiği anlaşıldı. Zanlıyı karakola götüren polis ekipleri, olay yerinde çalışma başlattı. Komşuların ifadelerine başvuran polis, delilleri muhafaza etmek adına olay yerini şerit çekerek kapattı. Daha sonra adrese sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, evde çalışma yaptı.
Olay anında iş yerinde bulunan baba Zekeriya Alver, gelen acı haberle eve gelerek yürek yakan manzara ile karşılaştı. Sinir krizleri geçiren acılı baba, sağlık ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından miniklerin cansız bedenleri belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma devam ediyor.  

 

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