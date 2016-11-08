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Cinnet getiren annesinin öldürdüğü 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Afyonkarahisar’da annesinin cinnet getirerek bıçaklaması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Erencan Ü., gözyaşları arasından toprağa verildi.


08 Kasım 2016 16:29

Esentepe Mahallesi'nde gece geç saatlerde yaşanan olayda ailevi problemleri olduğu öne sürülen A.Ü. (32) isimli kadın, cinnet getirerek çocukları 3 yaşındaki Erencan Ü. ve 9 yaşındaki Emircan Ü.’yü bıçakla ağır yaraladıktan sonra kalbine sapladığı iki bıçak darbesi ile intihara kalkışmıştı. Olayın ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan anne ve çocuklarından 3 yaşındaki Erencan Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Minik çocuğun cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından öğlen saatlerinde aileye teslim edildi. 3 yaşındaki Erencan, Özerler Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde polis tarafından güvenlik önlemleri alındı. Cenazeye katılan ailenin yakınlarının hayli gergin oldukları gözlenirken, bazı aile yakınları da basın mensuplarının görüntü almaması konusunda uyarıda bulundu.  

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR 


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