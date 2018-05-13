Diğer
Kategoriler

Cinnet getiren bir kadın canına kıydı

Muğla’nın Milas ilçesinde bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak cinnet getiren bir anne canına kıydı. Meydana gelen olayın ardından hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinnet getiren bir kadın canına kıydı

13 Mayıs 2018 02:18

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bir ikamette oturan evli ve bir çocuk annesi olan Semiha Özer’in, bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde sinir krizi geçirerek canına kıydığı öğrenildi. Kendisini bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen 46 yaşındaki Özer, yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır bir şekilde yaralanan ve büyük kan kaybı yaşayan Semiha Özer, yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Özer’in cansız bedeni daha sonra 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eşi ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç