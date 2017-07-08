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Cinnet getiren esnaf ortalığı birbirine kattı

Çanakkale’de cinnet getiren bir esnaf, ortalığı savaş alanına çevirdi. İş yerindeki tüpleri açan, eline ne geçirdiyse sokağa fırlatan, camları kıran esnafı, polisler güçlükle sakinleştirerek Emniyete götürüldü.

Cinnet getiren esnaf ortalığı birbirine kattı

08 Temmuz 2017 14:07

Çanakkale’de, Set Boyu Caddesi üzerinde bulunan bir dönerciyi işleten H. K, henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. iş yerinin camlarını kıran dönerci, içeride bulunan malzemeleri sokağa fırlatmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli esnafı sakinleştirmek için uzun süre dil döktü. H.K, bu esnada iş yerinde bulunan bütün mutfak tüplerini de kapının önüne yığarak açtı. Yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliğini alan ekipler, iş yerinin elektriğini kesti, olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri çağırıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren ikna çabalarının ardından, polis öfkeli esnafı arka kapıdan iş yerinden çıkarmayı başardı. İş yerinde bulunan bir personel, gazdan etkilendiği gerekçesiyle ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Ekipler, iş yerindeki tüpleri, herhangi bir tehlike yaşanmaması için sokağa çıkardı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Murat Yüksel
 

Etiketler: cinnet


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