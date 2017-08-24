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Cinnet getiren evlat babasını öldürdü

Kırşehir’in Kaman ilçesinde cinnet getirdiği öne sürülen M.D., (19) babasını öldürdü.

Cinnet getiren evlat babasını öldürdü

24 Ağustos 2017 07:02

 Olay Kaman ilçesi merkezi PTT Şubesi önünde meydana geldi. Baba Cengiz D., ile oğlu M..D, arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü kavganın büyümesinin ardından M.D., babası Cengiz D.,’yi yanında bulunan tabanca ile vurdu. Göğsünden yaralanan baba Cengiz D., olay yerinde hayatını kaybetti. Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oğul M.D., babasının cesedi başında beklerken bulundu. Olay yeri incelenirken katil zanlısı evlat gözaltına alındı. Baba Cengiz D.,’nin cesedi ise Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Enderhan Öz
 


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