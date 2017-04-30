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Cinnet getiren şahıs, ailesinden 4 kişiyi öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde cinnet getirdiği ileri sürülen kişi, tabancayla 2 kardeşini ve onların eşlerini öldürdü, 9 yaşındaki yeğenini de ağır yaraladı. İntihar etmek isteyen şahıs, ikna edilerek gözaltına alındı.

Cinnet getiren şahıs, ailesinden 4 kişiyi öldürdü

30 Nisan 2017 12:45
Cinnet getiren şahıs, ailesinden 4 kişiyi öldürdü - Tıkla İzle

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi Dokuztekne Sokak'ta bir evde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Yusuf Albayrak, avluda kardeşleri Mustafa ve Ahmet Albayrak ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında cinnet getirdiği iddia edilen Yusuf Albayrak, üzerinde taşıdığı tabancayla ağabeylerinin üzerine kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet Mustafa ve Ahmet Albayrak olay yerinde hayatını kaybetti.

Evden çıkan Yusuf Albayrak, öldürdüğü kardeşlerinin eşleri Gülsüm Albayrak ve Teslime Albayrak'ı da çalıştıkları tarlada tabancayla vurarak öldürdü. Annesinin yanında bulunan 9 yaşındaki Furkan Albayrak da olayda ağır yaralandı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı. Olaydan sonra tabancayla intihar etmek isteyen Yusuf Albayrak, polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Bu arada, öldürülün 2 kardeş ile eşlerinin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya


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