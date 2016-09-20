Denizli’nin en işlek meydanı olan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda, 27 yaşındaki A.D. isimli şahıs, borçları olduğu ve kız arkadaşından ayrıldıkları gerekçesiyle cinnet getirerek, kendini falçatayla doğramaya başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi önüne gelen 27 yaşındaki A.D., vücudunun üst kısmındaki elbiseleri çıkararak göğüs bölgesini kesti. Şahsı, arkadaşı ve olay yerine gelen polis ekipleri zorlukla ikna etti. Olayı gören vatandaşları bir anda meydana toplanırken, korku ve merak dolu bakışlarla eylemi sürdüren A.D.’yi izledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine yardım için sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekibi, vücudunu üst bölgesini keserek kanlar içinde bırakan genci ikna etmek için yoğun çaba harcadı. Polis ekipleri, eylemi yapan A.D.’nin arkadaşına ulaşarak, onu ikna etmesini istedi. A.D.’nin güçlükle ikna edilmesi sonucu çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Borçları olduğunu belirten A.D., “Vergi borcum, trafik cezaları borcum 10 bin lira dolayında. Bunları ödeyemiyorum. Kız arkadaşımla ayrıldık” diye seslendi.

Medeni Topaloğlu

DENİZLİ