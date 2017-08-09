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Cinnet getirip çocuklarını öldüren babadan kan donduran ifade

Üsküdar’da cinnet getirerek 2 çocuğunu öldüren 1 çocuğunu da yaralayan şahsın ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını ve çocuklarını da kendisinden olmadığını düşündüğü için öldürdüğünü söylediği ortaya çıktı.

Cinnet getirip çocuklarını öldüren babadan kan donduran ifade

09 Ağustos 2017 19:05

İddiaya göre, Yavuztürk Mahallesi’nde evinde cinnet getiren Arslan G. isimli baba, bıçak kullanarak oğulları Ahmet ve Onur G.’yi öldürmüş, diğer oğlu Orçun G. ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan babaya telefonla ulaşan polis ekipleri, teslim olması konusunda çağrı yapmış, ancak katil baba teslim olmamıştı. Cinnet getirip dehşet saçan babayı yakalamak için çalışma başlatan polis, şahsı Kadıköy ilçesinde yakalamıştı.

“Eşim beni senelerdir aldatıyor, çocuklar benden değil diye öldürdüm”

Yakalandıktan sonra Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Arslan G.’nin verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Şahıs cinayeti itiraf ederken, cinnet geçirmesinin nedenini de kan donduran bir iddiayla açıkladı. Arslan G.’nin ilk sorgusunda, “Senelerdir eşimin beni aldattığını şüphesini yaşıyordum. Bazı akrabalarım ve arkadaşlarım da çocukların bana benzemediğini söylüyordu. Ben de çocukların bana benzemediğini, benden olmadığını düşünüyorum. Eşim beni senelerdir aldatıyor diye düşündüm ve çocukları öldürmek istedim” dediğini öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Etiketler: baba, cinnet


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