Cinnet kurbanları toprağa veriliyor

Damat adayı Denizhan Dener tarafından hala Gönül Cengiz (66) ile oğlu Suphi Cengiz'in (38) cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldıktan sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Kompleksine getirildi. Buradaki törende gözyaşları sel olurken, aile üyeleri kameralara görünmemeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından cenaze aracına konulan Gönül ve Suphi Cengiz’in cenazeleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Öldürülen emekli vali İsmet Metin, eşi Nursen Metin, kızları Senem Metin'in cenazesi ise cumartesi günü Hatay'da defnedilecek.

Cinnet getirdikten sonra intihar eden Denizhan Dener'in Adana'daki cenazesinin ise arkadaşları tarafından teslim alınıp toprağa verileceği öğrenildi.

Buğra Güney

