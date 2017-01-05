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Cinnet kurbanlarına son görev

Trabzon’un Sürmene ilçesinde dün cinnet geçiren Ali Ragıpoğlu isimli şahıs tarafından öldürülen anne, 2 kızı ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı.

Cinnet kurbanlarına son görev

05 Ocak 2017 15:52

Ali Ragıpoğlu (53), dün Yukarı Çavuşlu mahallesindeki evlerinde erkek kardeşi Ahmet Ragıpoğlu’nun (45) kendisinden para istemesi nedeniyle tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında tüfekle ilk önce kardeşi Ahmet Ragıpoğlu’nu ardından da annesi Zehra Ragıpoğlu (75), kardeşleri Elmas Ragıpoğlu (50) ve yatalak olan özürlü kardeşi Asuman Ragıpoğlu’nu (48) tüfekle vurarak öldürmüştü. Olayda hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi için ilçe merkezindeki Eski Camii’de ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sürmene Belediye Rahmi Üstün ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Ahmet Ragıpoğlu, annesi Zehra Ragıpoğlu (75) ve kardeşi Asuman Ragıpoğlu’nu (48) Yukarı Çavuşlu mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilirken, Elmas Ragıpoğlu’nun ise Samsun’da toprağa verileceği öğrenildi.

(Bekir Koca - Ozan Köse/İHA)

Etiketler: cinnet


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