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Cinsel isteksizliğinizin sebebi diyabet olabilir

Diyabetin cinsel fonksiyonlarda bozuklukluğa sebebiyet verdiği bildirildi.


17 Kasım 2016 12:02

Diyabetik hastaların yüzde 70’inin cinsel fonksiyonlarında bozukluklar meydana gelebildiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Endokronoloji Uzmanı Uz. Dr. Mine Özduman Cin, “Bu rahatsızlık her iki cinste de diyabet süresi uzadıkça daha sık görülmeye başlar. Enemli sebep otonom sinir sisteminin hastalıktan etkilenmesidir. Sinir sistemi harabiyetine ilaveten damarların yapısında meydana gelen bozukluklar bunun daha da ağırlaşmasına sebep olur. Genellikle kan şekeri ayarı iyi olan hastalarda bu sıkıntı çok fazla görülmez. Ancak kan şekeri kontrolsüz seyreden hem kadın hem de erkek hastalarda cinsel bozukluklar ortaya çıkabilmektedir” dedi.

Kadın hastalarda adet düzensizlikleri, cinsel istekte azalma veya kayıp olabileceğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yuliya Doster ise, “Şeker hastalarının diğer sağlık problemleri gibi cinsel sorunlarını doğal algılayıp hekimiyle konuşmaması gerekir. Bunun hekimlerden gizlenmesi ilerleyen zaman içerisinde sorunun iyice şiddetlenmesine ve tedavinin zorlaşmasına sebep olur. Kan şekeri kontrolü beslenmenin düzenlenmesi ve hareketin artırılması cinsel sağlık için koruyucu tedavi yaklaşımlarıdır” şeklinde konuştu.

Doster, “Kadınlarda cinsel fonksiyonun büyük derecede psikolojik faktörlerden etkilendiği biliniyor. Bununla birlikte diyabeti olan kadınlarda olmayanlara göre sorunlar iki kat daha fazla görülebilmektedir. Tip 2 diyabet olanlarda bütün bu sorunlar yaklaşık iki kat fazla görülmektedir. Bunun nedeni tip 2DM hastaların genelde daha yaşlı olması, bu grupta menapozun, depresyonun daha fazla görülmesi, diğer kronik hastalıkların daha fazla eşlik etmesi olabilir” dedi. 

Abdullah Çibir


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