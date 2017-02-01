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‘Cinsel istismar’ hükümlüsü cezaevinde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir mahkum kaldığı ceza evinde ölü bulundu.

Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde ölü bulundu

01 Şubat 2017 17:36

Olay, Bafra T Tipi Ceza evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'cinsel istismar' suçundan ceza evinde hükümlü bulunduğu öğrenilen Arap Ali Yardımcı (68), kaldığı koğuşta ölü olarak bulundu. Olay savcıya haber verildi. Savcı, Arap Ali Yardımcı'nın ölümünü şüpheli buldu ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Yardımcı'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Arap Ali Yardımcı'nın yakınlarının Ankara'da ikamet ettiği ve cenazeyi teslim almak için yola çıktıklarını öğrenildi.
Soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
 

Etiketler: Cezaevi, ölü


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