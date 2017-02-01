Olay, Bafra T Tipi Ceza evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'cinsel istismar' suçundan ceza evinde hükümlü bulunduğu öğrenilen Arap Ali Yardımcı (68), kaldığı koğuşta ölü olarak bulundu. Olay savcıya haber verildi. Savcı, Arap Ali Yardımcı'nın ölümünü şüpheli buldu ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Yardımcı'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Arap Ali Yardımcı'nın yakınlarının Ankara'da ikamet ettiği ve cenazeyi teslim almak için yola çıktıklarını öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay

