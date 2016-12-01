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Cinsel istismar iddiaları hakkında açıklama

Batman Baro Başkanı Hamit Çakan, kentte imam hatip öğrencisi 5 kız çocuğunun tecavüze uğradığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, doktor raporlarında da herhangi bir cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığını kaydetti.

Cinsel istismar iddiaları hakkında açıklama

01 Aralık 2016 14:07
Cinsel istismar iddiaları hakkında açıklama - Tıkla İzle

Batman Baro Başkanı Hamit Çakan, sosyal medya siteleri üzerinden imam hatip öğrencisi 5 kız çocuğunun tecavüze uğradığına ilişkin yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çakan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, konunun sosyal medyaya yansıdığı gibi bir cinsel istismar olayı olmadığını ifade etti. Konuyla ilgili araştırma yaptıklarına dikkat çeken Çakan, “Olay Batman’ın bir ilçesinde gerçekleşmiş. Nitekim mağdur olarak geçen kişilerle ilgili alınan doktor raporlarına da herhangi bir cinsel istismar bulgusu da yok. Bizim aldığımız bilgilere göre, yaşları 12-14 arasında değişen 5 kız öğrencinin 2’si arasında yakınlaşmayı tespit eden öğretmenleri durumu savcılığa bildiriyor. Bunun üzerine soruşturma başlatılıyor” dedi. 

Olayın yaşandığı yerin, iddia edildiği gibi bir imam hatip yurdu olmadığına da dikkat çeken Çakan, “İsmi geçen yurtta eğitmen ve çalışanların hepsi kadındır. Özellikle belirtmek istiyorum sosyal medya da yansıtıldığı gibi bir cinsel istismar vakası kesinlikle yok. Biz Batman Barosu olarak da bu olayın takipçisi olacağız. Müdafaa arkadaşlarımız da zaten ifadelere girdiler. Bizim çocuk hakları komisyonumuz da olayın takipçisidir. Olayın geçtiği yurdun imam hatip yurdu olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Yurtta erkek eğitmen ve öğretmen görevli almıyor” diye konuştu.  


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