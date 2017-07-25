Diğer
Kategoriler

Cinsel istismar iddiasına tutuklama |Samsun haberleri

Samsun'da ortaokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen okul görevlisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinsel istismar iddiasına tutuklama |Samsun haberleri

25 Temmuz 2017 19:19

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde bir ortaokulun 8. sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki S.U. adlı kız çocuğu, aynı okulda memur olan 51 yaşındaki N.A.'nın kendisine okuldayken cinsel istismarda bulunduğunu ve okul tatile girmesine rağmen annesinin iş yerine gelerek burada da tacizini sürdürdüğünü iddia etti. N.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen N.A., "küçük yaşta çocuğa cinsel istismar" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Etiketler: cinsel istismar, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 37°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!