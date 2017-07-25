Cinsel istismar iddiasına tutuklama |Samsun haberleri

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde bir ortaokulun 8. sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki S.U. adlı kız çocuğu, aynı okulda memur olan 51 yaşındaki N.A.'nın kendisine okuldayken cinsel istismarda bulunduğunu ve okul tatile girmesine rağmen annesinin iş yerine gelerek burada da tacizini sürdürdüğünü iddia etti. N.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen N.A., "küçük yaşta çocuğa cinsel istismar" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.