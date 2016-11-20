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'Cinsel istismar' önergesine destek almak için Ankara'ya gittiler

Sivas'ta eşleri ve çocukları 'cinsel istismar' suçlamasıyla cezaevine giren aileler, AK Parti'nin cinsel istismar suçlarına ilişkin verdiği önergeye milletvekillerinden destek istemek için Ankara'ya gitti.

Cinsel istismar önergesine destek almak için Ankaraya gittiler

20 Kasım 2016 23:58

AK Parti'nin cinsel istismar suçlarına ilişkin verdiği önergeye destek olmak için Sivas'ta bir araya gelen 4 aile, önergeye tepki gösteren partililere mağduriyetlerini anlatmak için Ankara'ya gitti. Sivas Tren Garı'nda bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, yarın meclise giderek önergeye karşı çıkan milletvekillerinden destek isteyecek. 8 yıl önce 14 yaşındayken kendisinin ve ailesinin rızasıyla evlenen ve ilk çocuklarının doğumunun ardından açılan davayla 'cinsel istismar' suçundan eşi 2 yıldır cezaevinde bulunan 4 çocuk annesi Fadime Koç, eşiyle severek evlendiklerini belirterek, "Dosyaya, 'Mağdur Fadime Koç' yazmışlar ama ben evlendiğimde mağdur değildim. Ben eşim yanımda olmadığı zaman mağdurum. Benim eşim tecavüzcü değil, istismarcı değil. Benim eşim 2 yıldır ki cezaevinde, 2 yıldır ki evine hasret, çocuklarına hasret. Benim çocuklarım baba sevgisine, şefkatine muhtaç kaldılar. Biz sadece bu yasanın önergenin bir an önce meclisten geçmesini istiyoruz. Çocuklarımız babasız, bizler eşsiz kalmayalım diyoruz. Umutlu olarak gidiyoruz şu anda. İnşallah elimiz boş dönmeyiz. Meclisten, milletvekillerinden biz sadece bu önergenin çabucak geçmesini istiyoruz" dedi.

"Bizler tecavüze uğramadık, mutlu bir yuva kurduk"
Ailesinin ve kendisinin rızasıyla 14 yaşındayken Uzman Çavuş Levent Tan ile evlenen ve hastaneye gittiklerinde eşi hakkında açılan 'nitelikli cinsel istismar' davasının sonuçlanmasıyla eşi cezaevine giren 2 çocuk annesi Leyla Tan da, "Bizler tecavüze uğramadık. Mutlu bir yuva kurduk. Şu anda hakkımız olanı almak için Ankara'ya gidiyoruz" dedi.

Levent Tan'ın babası Bilal Tan ise oğlunun 8 yıl 4 ay hapis cezası aldığını belirterek, "Oğlum 3 yıldır yatıyor. Biz de artık hükümetimize güveniyoruz, sesimizi duydular. Gereken önergeyi meclise sundular. Ama bu küçük yaştaki evlilikler için taciz için değil. Tacize, tecavüze biz de karşıyız. Gerekirse idam etsinler. Benim çocuğum da birine tecavüzde bulunursa onu da idam etsinler. Ama benim oğlum taciz etmemiş, tecavüz etmemiş. Almış aile edinmiş, işini bulmuş, yuvasını kurmuş. Şimdi hükümetimiz bir önerge verdi. Bazı partiler ve kadın örgütleri bu iyi niyetli önergeyi suistimal ediyorlar, çarpıtıyorlar. Biz verilen karardan son derece memnunuz. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Onlar seslerini çıkardılar biz de sesimizi çıkartmaya gidiyoruz. Milletvekilleriyle görüşerek bizde kendimizi tanıtacağız. Vicdanı sızlayan milletvekilleri varsa, ellerini vicdanlarına koysunlar bu çocukları babasız bırakmasınlar" şeklinde konuştu.

'Nitelikli cinsel istismar' suçundan oğlu cezaevinde olan anne Ümmühan Saygın da, "Oğluma 'tecavüzcü' diyorlar ama benim oğlum tecavüzcü değil. 4 yaşındaki çocuğa tecavüz edenlere tecavüzcü desinler. Benim oğlum sevdi, evlendi. Gül gibi 2 tane çocuğu var. Çok şükür devletimiz sesimizi duydu. Biz de o sese kulak verdik Ankara'ya gidiyoruz" diye konuştu. 

Hakan Kaleli

Etiketler: cinsel istismar, Sivas


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