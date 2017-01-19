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Cinsel istismar uzaktan gelmiyor

İzmir Barosu tarafından “Çocuk İstismarı” konulu düzenlenen panelde korkunç detaylar ortaya çıktı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Halis Dokgöz, istismarcıların tanıdık ve istismara uğranılan yerlerin ise çocuğun bildiği mekanlar olduğunu belirtti.

Cinsel istismar uzaktan gelmiyor

19 Ocak 2017 16:02

Panelin oturum başkanlığını İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. İlke Erol yaptı. Panele, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Halis Dokgöz ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özgür Can “Çocukların Cinsel İstismarına Adli Tıp Yaklaşımı” başlıklı sunumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Pınar Bacaksız “Ceza Hukuku Açısından Çocukların Cinsel İstismarı” başlıklı sunumu ve Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Pelin Tuaç ise “Çocukların Ekonomik İstismarı ve Çocuk İşçiliği” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Halis Dökgöz, çocukların istismarı hayal güçlerinden uydurduğu, istismarcıların genellikle yaşlı ve yabancı erkekler olduğu, istismarın ıssız sokaklarda olduğu şeklinde yaygın inanışlar olmasına rağmen, gerçekte çocukların anlattığı istismar hikayelerinin çoğunun doğru olduğunu belirtti. Aynı panelde konuşan Yrd.Doç.Dr. Pınar Bacaksız ise çocuk istismarına ilişkin yasal düzenlemelerden bahsederek, istismarın önüne geçebilmek için dini nikahın yeniden suç olarak düzenlenmesi ve Medeni Kanunda belirtilen evlenme yaşının istisnasız 18 olması gerektiğini dikkat çekti. Dr. Pelin Tuaç yaptığı konuşmada, Türkiye’de çocuk işçiliğe ilişkin tespitlerde bulunarak, kanunlar arasındaki farklılığın ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan çalışmanın açılışında yaptığı konuşmada, ülkemizde çocuk istismarının cinsel taciz, tecavüz, şiddet, çocuk işçiler başta olmak üzere birçok boyutu olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin son dönemde kadın hakları konusunda olduğu gibi çocuk haklarının korunup kollanması konusunda da geriye gittiğini dile getiren Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu’nun bu kapsamda gerek Baro olarak gerekse belediyeler ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Av. Aydın Özcan, Karabağlar, Bornova ve Urla Belediyeleri ile ortak çalışmalar yapıldığını söyleyerek, önümüzdeki dönemde de Menemen Belediyesiyle bu çalışmaların hayata geçirileceğini söyledi.

Etiketler: cinsel istismar


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