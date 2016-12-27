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Cinsel istismardan 17.5 yıl ceza alan 3 kişi mahkemede tutuklandı

Samsun'da 21 yaşındaki zeka geriliği olan kızı alıkoyup cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz olarak yargılanan 3 kişiye, mahkeme tarafından 17.5 yıl hapis cezası verildi. Zanlılar duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinsel istismardan 17.5 yıl ceza alan 3 kişi mahkemede tutuklandı

27 Aralık 2016 18:39

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki zeka geriliği olduğu ileri sürülen N.Ö. adlı kızı götürdükleri evde içeceğine ilaç katarak tecavüz ettikleri iddia edilen Murat B., (26) Erdem K. (19) ve Erkan A. (29) polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 genç hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından dava açıldı. 

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında, tutuksuz olarak yargılanan Erkan A., Erdem K. ve Murat B., "cinsel istismar" suçundan 15'er yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere, toplam 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmalarına karar verildi.

Duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Muammer Ay

Etiketler: 3 kişi tutuklandı, Canik, cinsel istismar, Erdem K, Erkan A, Murat B, Samsun


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